التَكْيَة و الخيمة و الخيزرانة - حسين علوان حسين

2021/04/17 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسين_علوان_حسين كان ياما كان في قديم الزمان بسهل الشاطيّة اليانع ، الفلاح الشاب : عيسى .



كان عيسى ماهراً في زراعة دونم الأرض الذي ورثه من المرحوم والده بالرُز العنبر الفاخر ، و يعيش وحيداً في كوخ مع زوجته الشابة الجميلة الوفيّة مريم التي كانت تعاونه بكل جد و اخلاص في أعمال الحرث و الشتل و السقي و الحصاد ؛ علاوة على ايفائها حق الوفاء بأشغال البيت التي لا تحصى و لا تعد في الطبخ و النفخ و العجن و الخبز و التنظيف و ......





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