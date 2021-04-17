لا اخلاقيات في الحلم الأميركي ، النموذج فيلم انا اهتم كثيرًا - سمير حنا خمورو

2021/04/17 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سمير_حنا_خمورو لا أخلاقيات في الحلم الأميركي ، النموذج فيلم "أنا أهتم كثيرًا"في الحلم الأمريكي ينجم عنه عادة كابوس مجتمعي ، لانك لكي تنجح ينبغي عليك ان تفعل كل شيء لتحقيق هذا الحلم، تدوس على كل من يقف في طريقك وتستغل البسطاء الذين هم في وضع ضعف جسدي، عقلي، ومالي، وتترك خلفك البؤساء.



نادرا ما يناقش موضوع "العمر الثالث" في السينما، والمصير الذي يخطط لهم في دور المسنين، مع ان هذه الدور اصبحت مؤسسات تجارية ك ......





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