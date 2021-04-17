2021/04/17 | 16:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني / متابعة عرضت مؤسسة “روس كوسموس” الروسية على الهواء مباشرة الهبوط الناجح لجميع أفراد الطاقم الثلاثة لسفينة “سويوز أم أس-17” الفضائية في أراضي كازاخستان.وبالدرجة الأولى ساعد رجال الإنقاذ في خروج قائد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طاقم من رواد الفضاء يهبطون بنجاح في كازاخستان المركز الخبري الوطني.

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