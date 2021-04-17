ميلان يسعى لتدعيم خط هجومه في “الميركاتو الصيفي”

2021/04/17 | 16:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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يضع نادي ميلان الإيطالي، خططه للموسم المقبل، وإحدى النقاط المهمة في قائمتهم هي التعاقد مع مهاجم جديد، إلى جانب المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، الذي قد يكون موسم 2021-2022، هو الموسم الأخير للسويدي في سان سيرو، مما يعني أن هناك حاجة إلى حل سريع.

يعاني “الروسونيري” من أزمة في ترجمة الفرص التي يصعنها إلى أهداف منذ بداية الموسم، مع عدم ظهور ماريو ماندزوكيتش، بالمستوى المأمول منه.

وقالت صحيفة توتو سبورت: “الروسونيري لديهم ثلاثة لاعبين من دوري الدرجة الأولى الإيطالي في قائمة أمنياتهم، وجميعهم حصلوا على تصنيف عالٍ للغاية وهم دوسان فلاهوفيتش (فيورنتينا)، وأندريا بيلوتي (تورينو)، وجيانلوكا سكاماكا (ساسولو)”.

تم ربط ميلان بمفاوضات مع الثنائي، بينما تمت إضافة الصربي إلى رادارهم نتيجة موسمه الرائع، ويمتلك رجل فيورنتينا أيضاً أعلى سعر، على الرغم من أن ذلك يمكن تبريره بناءً على عمره.

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