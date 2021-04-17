بعد هذا التاريخ.. لن تستطيع مراجعة هذه الدوائر الحكومية من دون بطاقة ’’لقاح كورونا’’

2021/04/17 | 16:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الناطق باسم وزارة الداخلية،

اللواء خالد المحنا، اليوم السبت، عدم

السماح بمراجعة المواطنين للدوائر ذات

الطبيعة المكتظة، وموظفيها بالدوام دون

أخذ لقاح كورونا، فيما حدد موعداً للبدء

بهذا الإجراء.

وق

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