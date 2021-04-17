كركوك.. أكثر من 91% من مصابي كورونا يتماثلون للشفاء

2021/04/17 | 16:07 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة كركوك، تماثل نسبة أكثر من 91% من المصابين بجائحة كورونا، الى الشفاء التام.

وقال الدكتور صباح نامق مسؤول شعبة الصحة في دائرة صحة كركوك لـ PUKmedia، اليوم السبت، ان احصائيات دائرة صحة كركوك تبين اصابة 40 الف و720 مواطن بفايروس كورونا منذ شهر شباط من العام المنصرم الى الوقت الحالي.

واضاف، انه وخلال الفترة ذاتها تماثل 37 الف و347 مواطنا الى الشفاء من الاصابة بكورونا، فيما توفي 868 مصابا بالجائحة، مشيرا الى ان المحافظة سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 173 اصابة جديدة بكوفيد-19 وتماثل 173 مصابا للتعافي.

وبيّن، ان عملية تطعيم المواطنين بلقاح كورونا مستمرة في كركوك، لافتا الى ان المحافظة تسلمت أكثر من 5000 جرعة من لقاحات كورونا ( سينوفارم، استرازينيكا وفايزر) وانه تم تخصيص 33 مركزا لتلقي اللقاحات بالاضافة الى مستشفى كركوك، مؤكدا في ذات الوقت انه لم تسجل اية حالات وفاة للمواطنين بعد تلقيهم اللقاح الخاص بكورونا.

PUKmedia خاص

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