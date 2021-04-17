اختبار منظومة C-RAM الدفاعية ينافي الاعراف الدبلوماسية

2021/04/17 | 16:07 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف البروفيسور اسامة السعيدي الاستاذ في العلوم السياسية، اختبار منظومة C-RAM الدفاعية، من قبل السفارة الامريكية، بانه اجراء ينافي للاعراف الدبلوماسية، مؤكدا ان ضرب السفارات والبعثات لا يصب لمصلحة البلد.

وكانت السفارة الامريكية في بغداد قد اجرت اليوم، السبت، اختبارا لمنظومة C-RAM الدفاعية في المنطقة الخضراء، وسمع سكان المناطق القريبة اصوات رشقات اطلاقات كثيفة وانفجارات قوية ناجمة عن المنظومة.

وقال البروفيسور اسامة السعيدي لـPUKmedia: ان الاجراء منافي للاعراف الدبلوماسيبة المعهودة لكن الحجة الامريكية انها تريد ان تدافع عن مقرها وهذا يستجوب على الجهات الامنية العراقية منع استهداف البعثات الدبلوماسية تحت اي ظرف كان. ولكي لا تجعل البعثات تنفيذ عمليات عسكرية داخل البلاج.

واضاف: ان العبرة ليست في استخدام المنظومة..



وانما من منع الوصول الى هذا الحال لافتا الى ان ضرب السفارات والبعثات لا يصب لمصلحة البلد، وامن المواطن.

واكد ان استهداف واجراءات السفارات العسكرية لا يخدم العراق خاصة في المرحلة الحالية الذي يسعى فيها لاستعادة مكانته على جميع الصعد.

PUKmedia خاص

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