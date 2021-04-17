2021/04/17 | 16:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني سجل العراق، اليوم السبت، انخفاضاً بعدد وفيات وإصابات فيروس كورونا، مقارنة بالأيام الماضية.وذكرت وزارة الصحة والبيئة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنها “سجلت 6552 اصابة جديدة بفيروس كورونا”.وأضافت، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إنخفاض وفيات وإصابات كورونا بالعراق المركز الخبري الوطني.

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