بعد ساعات من الانقطاع الأول.. تويتر يتعطل مرة أخرى

2021/04/17 | 16:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأبلغ نحو 40 ألف مستخدم عن مشاكل أعاقت خدمة الشبكة الاجتماعية، ليل الجمعة، بحسب موقع "داون ديتكتور".

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