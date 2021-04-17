سقف زمني سينهي توزيع كافة المستحقات المالية لفئة عراقية “منتجة”

2021/04/17 | 16:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

حددت وزارة التجارة، اليوم السبت، موعد الانتهاء من توزيع مستحقات الفلاحين لمحصولي الحنطة والشلب.

وذكر بيان للوزارة أن”هذا الشهر سيتم الانتهاء من توزيع كامل المستحقات المالية المتبقية والبالغة 490 مليار دينار”، لافتاً الى أنه “خلال الفترة الماضية حققت الوزارة نتائج طيبة في توفير المبالغ المخصصة لمسوقي الحنطة واستطاعت أن تعزز المواقع بدفعات مالية ،وأن تتمكن بعض الفروع في أن تسدد كامل المبالغ المخصصة لها خاصة تلك التي كانت كمياتها أقل من بقية المحافظات”.

وأوضح أن”المبلغ المتبقي لفرع صلاح الدين بحدود 105 مليارات دينار والأنبار بحدود خمسة مليارات دينار”.

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