الصحة تسجل 6552 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

2021/04/17 | 16:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 6552 اصابة بـ وباء كورونا و 5867 حالة شفاء اضافة الى وفاة 33 شخصا خلال 24 ساعة في العراق.

وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات.

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