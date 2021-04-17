الصحة تسجل 6552 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

اعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 6552 اصابة بـ وباء كورونا و 5867 حالة شفاء اضافة الى وفاة 33 شخصا خلال 24 ساعة في العراق.
وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات.
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الصحة تسجل 7561 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق
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