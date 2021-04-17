"تخفيض كبير بعدد الفحوصات" يخفّض مستوى اصابات كورونا في العراق

2021/04/17 | 16:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل العراق، اليوم السبت، انخفاضاً

بعدد اصابات ووفيات كورونا في البلاد،

خلال آخر 24 ساعة ماضية، في الوقت الذي

خفّضت وزارة الصحة من عدد

الفحوصات المختبرية لتشخيص الإصابات

بكورونا خلال اليوم الماضي.

وقا

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