استئناف دوام المدارس في كركوك

2021/04/17 | 16:38 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر استئناف الدوام الرسمي بمداس كركوك ابتداء من يوم غد الاحد 2021/4/18.

واوضح صباح حبيب عضو سكرتارية اتحاد معلمي كوردستان لـPUKmedia: ان وبحسب قرار وزارة التربية الاتحادية، تستأنف الدوام الرسمي بمدارس كركوك يوم غد الاحد، موضحا، ان القرار يشمل جميع مدارس المحافظة، ولجميع المكونات.

واضاف: ان اتحاد معلمي كوردستان يدعم قرار وزارة التربية الاتحادية، لافتا الى ان الدراسة الالكترونية لا ترتقي الى مستوى الدوام الرسمي في المدارس.

واكد المدارس ستدوام لمدة يومين، داعيا الى استئناف دوام المدارس في اقليم كوردستان اسوة ببقية المحافظات مع الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد كورونا.

يشار الى ان اللجنة العليا لمكافحة فايروس كورونا في اقليم كوردستان، قررت في وقت سابق بدء الدراسة الالكترونية يوم الاحد 2021/4/17، بعد توقف استمرار نحو 50 يوما للمراحل من 3 ابتداي وحتى 11 اعدادي.

PUKmedia خاص

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