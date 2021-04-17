غرب كوردستان يسجل 156 اصابة جديدة بكورونا

2021/04/17 | 16:38 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة الصحة في الادارة الذتية لشمال وشرق سوريا يوم السبت، عنت تسجيل 156 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد.

وذكرت الهيئة في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: انه تم تسجيل 156 اصابة جديدة بكورونا " 78 ذكور و78 اناث" موضحة، ان الاصابات توزعت كالاتي: الحسكة 49، قامشلو 35، ديرك 29، الدرباسية 9، دير الزور 32،

مخيم الهول .

واضاف البيان: ان عدد حالات الشفاء بلغ 9 حالات خلال الـ 24 ساعة ماضية، مشيرا الى تسجيل حالة وفاة واحدة لرجل في كوباني.

واكد ان اجمالي الاصابات بفايروس كورونا بلغ 13579 حالة، منها 448 حالة وفاة، و 1430 حالة شفاء.

PUKmedia عن اعلام الهيئة

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