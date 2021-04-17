ائتلاف العبادي يتحدث عن التحالفات الانتخابية: كل شيء متوقع!

2021/04/17 | 16:46 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أكد ائتلاف النصر، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، اليوم السبت، استمرار الحوارات بين القوى السياسية بخصوص تشكيل التحالفات الانتخابية.

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