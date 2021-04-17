التحالف الدولي يعلق على استهداف قوافل الدعم اللوجستي بالعراق

2021/04/17 | 16:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني علق التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، اليوم السبت، على استهداف قوافل الدعم اللوجستي في العراق.وقال المتحدث بإسم التحالف الدولي، الكولونيل واين ماروتو، في تغريدة له على منصة “تويتر”، […]

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