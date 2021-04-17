الرافدين يرفع الفائدة على حسابات التوفير والدائع الثابتة

2021/04/17 | 16:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن مصرف الرافدين، السبت، رفع نسبة الفائدة لحسابات التوفير الخاصة للمواطنين لتصبح 4.5 بالمئة.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إنه "انطلاقاً مع سياسة المصرف الهادفة الى تعظيم الايرادات من أجل جذب السيولة النقدية وتشجيع الزبائن على ادخار أموالهم بدلاً من اكتنازها في المنازل فقد قرر المصرف زيادة نسبة الفائدة على حسابات التوفير الى 4.5 بالمئة".

وأضاف أن "المصرف قرر أيضا زيادة نسبة الفائدة على الودائع لمدة ستة أشهر لتصبح 4.5 بالمئة وزيادة نسبة الفائدة على الودائع الثابتة لمدة سنة لتكون 5.5 بالمئة بالإضافة الى زيادة نسبة الفائدة على الودائع لمدة سنتين لتصبح 6.5 بالمئة".

وأشار البيان الى أن "المصرف قرر دفع الفائدة للودائع الثابتة لتمنح مقدماً على أن يتعهد المواطن بعدم كسرها وسحبها وبخلافه تستقطع الفائدة الممنوحة من أصل مبلغ الوديعة ويكون ذلك أساساً للمفاضلة بين الوديعة وحساب التوفير وللزبون".

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