الآن.. اضطربات جوية تضرب السعودية واليمن ويصل تأثيرها إلى العراق

2021/04/17 | 16:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تشير التنبؤات الجوية، السبت، إلى تأثر مناطق غرب البلاد بسحب رعدية ممطرة.

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وقال المتنبئ الجوي علي الموسوي في إيضاح تابعه "ناس"، (17 نيسان 2021)، إنه "تتأثر الآن المملكة السعودية واجزاء من وسط وشمال غرب اليمن، بحالة جوية قوية من عدم الاستقرار الجوي ناتجة عن نشاط عالي لمنخفض البحر الاحمر مع دعم رطوبي شديد من القرن الأفريقي، حيث تشهد حاليا اجزاء واسعة من السعودية وشمال وغرب اليمن تطورات لسحب ركامية رعدية ربيعية شديدة ممطرة مصحوبة بهطول أمطار غزيرة الشدة ترافقها زخات من البرد (الحالوب)".

وأضاف، أنه من "المتوقع أن تشتد الحالة الجوية على تلك المناطق خلال الساعات المقبلة، علماً أن السعودية قد شهدت يوم أمس حالة جوية توصف بالتاريخية، حيث شهدت مناطق عديدة منها هطول أمطار رعدية غزيرة إلى غزيرة جداً".

وتابع، "اما بالنسبة إلى العراق، فتشير خرائط الطقس إلى تطورات محلية لسحب رعدية ممطرة على أجزاء متفرقة من الرطبة وقرب المنافذ الحدودية، ومتوقع أن تستمر فرص الأمطار الرعدية على تلك المناطق (غرب الأنبار وبادية الجنوبية للأنبار)، خلال ماتبقى من اليوم".

الخارطة المرفقة توضح أماكن تواجد السحب الرعدية الممطرة من صور الاقمار الصناعية:

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