ثاني سطو مسلح لمنزل لاعب كرة قدم في روما خلال أيام

2021/04/17 | 16:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يصب مدافع روما كريس سمولينغ وعائلته بأذى ولكن أصيبوا بـ"رعب شديد" من جراء سطو مسلح داخل منزلهم في العاصمة الإيطالية.

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