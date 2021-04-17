حصيلة الإصابات بفيروس كورونا تتجاوز 970 ألفًا

2021/04/17 | 17:02 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، إلى أكثر من 970 ألف إصابة بعد تسجيل آلاف الحالات الجديدة.

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 17 نيسان/أبريل، وتضمن تسجيل 6552 إصابة، و33 حالة وفاة.

وأشار الموقف، إلى تسجيل 5867 حالة تماثل للشفاء، مع انخفاض المؤشر إلى 87.5%.

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وعشرات الوفيات

الأزمة الوبائية..



آلاف الإصابات الجدديدة وارتفاع لمؤشر الضحايا

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