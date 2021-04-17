إيران تنفي حصول إسرائيل على وثائق سرية عن برنامجها النووي

2021/04/17 | 17:04 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ نفت السلطات الإيرانية، يوم السبت، مزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حول حصوله على وثائق سرية عن البرنامج النووي الإيراني.ونقلت وكالة أنباء فارس، عن أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام الايراني، محسن رضائي، إن حديث نتنياهو عن وثائق سرية إيرانية مجرد سلوك استعراضي للاستهلاك الداخلي في السجالات الحزبية داخل إسرائيل.وكان رضائي قد أشار […]

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