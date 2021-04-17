القبض على متاجرين بالمخدرات وبحوزتهما كيلو غرام من الكريستال وآلاف الحبوب

2021/04/17 | 17:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم

السبت، إلقاء القبض على اثنين من تجار

المخدرات بحوزتهما أكثر من 1 كغم من مادة

الكريستال المخدرة، و4400 حبة مخدرة في

أحد أحياء العاصمة بغداد.

وذكرت الخلية في بيان تلقته

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