استهداف رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي في ذي قار

2021/04/17 | 17:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني في ذي قار، السبت،

بانفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلاً

تابعاً للتحالف الدولي، ضمن حدود

المحافظة.

وقال المصدر، إن "عبوة ناسفة استهدفت

رتل دعم تابع للحالف الدولي ضمن حدود

محافظة ذي قار".

وأ

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