2021/04/17 | 17:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم السبت، عن تداول أسهم 51 شركة بقيمة مالية بلغت 5 مليارات دينار الأسبوع الماضي.

وقال السوق في تقرير إن “عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال الأسبوع الماضي بعد تنظيمه لخمس جلسات بلغ 51 شركة فيما لم تتداول أسهم 33 شركة بسبب عدم تلاقي اسعار أوامر الشراء مع أوامر البيع فيما يستمر توقف 19 شركة لعدم تقديم الإفصاح من أصل 103 شركة مدرجة في السوق”.

واضاف ان “عدد الأسهم المتداولة للأسبوع الماضي بلغ 6 مليار سهم بانخفاض بلغ 56% عن الأسبوع الماضي بقيمة مالية بلغت 5 مليارات دينار بانخفاض بلغ 40% عن الأسبوع الماضي من خلال تنفيذ 2989 صفقة”، مشيرا الى أن “مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق في آخر جلسة له على 588.95 نقطة مسجلاً انخفاضا بنسبة 2.89% عن إغلاقه في الأسبوع الذي سبقه”.

واشار الى ان “أسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين بلغ 535 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 866 مليون دينار من خلال تنفيذ 178 صفقة، فيما بلغت الأسهم المباعة من غير العراقيين في السوق 250 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 293 مليون دينار من خلال تنفيذ 179صفقة”.

يذكر ان سوق العراق للأوراق المالية قد استخدم انظمة التداول الالكتروني والإيداع المركزي منذ عام 2009، وينظم خمسة جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 103 شركة مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلال اسبوع.. سوق العراق للاوراق المالية يتداول أسهمًا بقيمة 5 مليار دينار) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلال اسبوع.. سوق العراق للاوراق المالية يتداول أسهمًا بقيمة 5 مليار دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).