نشطاء عراقيون يطلقون حملة لحث المواطنين على أخذ لقاح كورونا

2021/04/17 | 17:22 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أطلق نشطاء ومدونون في العراق حملة لحث المواطنين على أخذ لقاح ضد كورونا، بعد تصاعد أعداد الإصابات بالفيروس في البلاد، والتي وصلت لنحو 8 آلاف إصابة يوميا في الأسبوع الأخير.ومنذ الليلة الماضية كتب المئات من النشطاء والمدونين هاشتاغ (اللقح ما مات) في إشارة إلى ضرورة الذهاب إلى المراكز الصحية وأخذ اللقاح الذي توفره […]

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