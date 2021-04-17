التحالف الدولي يعلق على استهداف القوافل: عراقية وليست أمريكية

2021/04/17 | 17:27 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق التحالف الدولي، اليوم السبت، على تكرار استهداف قوافل الدعم اللوجستي في مناطق متفرقة من العراق.

وقال المتحدث باسم التحالف، الكولونيل واين ماروتو، في تغريدة أطلعت عليها السومرية نيوز، إن "هناك اعتقاد خاطئ بأنّ داعش أو العصابات الخارجة عن القانون تهاجم القوافل الأمريكية التي تنقل الإمدادات إلى القواعد الأمريكية في العراق".

وأضاف البيان، أنّ "هذا ليس صحيحًا، فهذه العصابات الخارجة عن القانون تهاجم القوافل اللوجستية العراقية المتعاقدة مع مجموعة من المدنيين العراقيين".

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