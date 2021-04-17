إيلون ماسك يعرض نموذجاً أولياً للشاحنة الكهربائية المستقبلية

2021/04/17 | 17:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

عرض الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، إيلون ماسك، نموذجا أوليا للشاحنة الكهربائية المستقبلية Cybertruck "تسلا سايبر تراك"، التي تواصل الشركة تطويرها منذ نوفمبر 2019.

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وزار ماسك موقع مصنع Giga Texas قيد الإنشاء في ولاية تكساس الأمريكية، وعرض نموذجا أوليا لما قبل الإنتاج للشاحنة، وفي هذا المصنع، من المخطط إطلاق إنتاج نسخة متسلسلة منها، بحلول نهاية 2021، وفقا لموقع ”سي نت“.

ورافق ذلك ظهور تغريدات على "تويتر"، تفيد بأن تصنيع طراز Cybertruck الأولي يقع في منشأة لتصنيع السيارات بالقرب من أوستن، تكساس (غيغا تكساس)، مدعوما بصور لشهود عيان.

ورجح التقرير أن تسلا لا تريد ببساطة الكشف عن أيقونتها الجديدة في وقت مبكر، بشكل كامل؛ لأنه وفقا للمعلومات المتاحة، سيتم تحسين الإصدار التسلسلي بشكل كبير مقارنة بالنموذج الأولي الحالي.

وفي هذا الصدد، من الممكن أن تظهر "عجلة قيادة" معتادة في النسخة النهائية من السيارة، وفنيا، يمكن أن يصل تسارع Cybertruck إلى ”المئة“ في 6.5 أو 3.8 ثانية، ويختلف احتياطي الطاقة القصوى من 400 إلى 800 كيلومتر من خلال شحنة واحدة.

ومن المفترض أن يتم طرح سيارة الشاحنة البيك آب Tesla Cybertruck للبيع في نهاية عام 2021 فقط، ويمكن طلبها مسبقا بدءا من 39990 دولارا للطراز الأساسي.

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