2021/04/17 | 17:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش في العراق وسوريا، السبت، إن "العصابات الخارجة عن القانون" تستهدف القوافل اللوجيستية التابعة للقوات العراقية وليس الأميركية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد خبر "استهداف رتل للتحالف" جنوبي العراق.. جنرال أميركي يصحح "الاعتقاد الخاطئ" ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد خبر "استهداف رتل للتحالف" جنوبي العراق.. جنرال أميركي يصحح "الاعتقاد الخاطئ" ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).