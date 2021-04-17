صحة النجف تتحدث لـNRT عن أسباب 'الانخفاض الكبير' لإصابات كورونا

2021/04/17 | 17:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت دائرة صحة النجف، السبت، ان هناك انخفاضا كبيرا في نسب تسجيل الاصابات بفيروس كورونا، موضحة ان احد اسباب الانخفاض هو دخول اللقاح.

وقال مدير اعلام الدائرة سالم نعمة، في تصريح لـNRTعربية، (17 نيسان 2021)، أن "نسب الإصابات بدأت تنخفض بشكل كبير وملحوظ حيث كنا نسجل في السابق من (400-500) اصابة، واليوم لاحظنا أن الأعداد بدأت تنخفض حيث وصل الى 200 وهذا أدى حدوث نوع من المناعة المجتمعية".

واضاف نعمة، أن "دخول اللقاحات السبب الثاني في قلة الاصابات، ولكن هذا العدد متفاوت حيث لاحظنا تفشي الفيروس من شهرين الى ثلاثة فصاعدا".

واوضح، ان "المواطنين بدأوا يتكيفون مع الوضع، حيث ان معظم الاصابات خفيفة مع تسجيل اعداد كبيرة من الاصابات"، مبينا ان "هذه الاصابات لم تسجل لعدم مراجعة المواطنين الى الدوائر الصحية".

واشار نعمة، الى ان "نسبة تلقيح المواطنين قليلة جدا يجب أن تكون 50% وهذه الموجة انقلبت الى المحافظات الشمالية دهوك والسليمانية وديالى حيث شهدت ارتفاع بعدد الاصابات"، معتقدا انه "من المحتمل بعد شهر، الموجة ستصل المحافظات الغربية الأنبار وصلاح الدين ونينوى وأيضا ممكن ان تنخفض بشكل عام في تشرين الثاني".

N.A

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