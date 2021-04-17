الشابندر: السياسات الخاطئة وضعت العراق على شفا حفرة

2021/04/17 | 17:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد السياسي المستقل، والنائب السابق، عزت الشابندر، السبت، ان العراق وضع على شفا حفرة نتيجة للسياسات الخاطئة منذ العام 2003 حتى الان.

وكتب الشابندر تغريدة على "تويتر" اليوم، (17 نيسان 2021)، ان "السياسات الخاطئة منذ العام 2003 حتى الان وضعت العراق على مفترق طرق وعلينا ان نختار بين: الدولة والفوضى، وبين المواطنة والمحاصصة، وبين الشراكة والاستبداد، وبين وحدة العراق وتقسيمه" .

وأضاف "ونحن على شفا حفرة من ...".

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