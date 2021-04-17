نائب يؤكد مضي الكتل البرلمانية باستجواب وزير المالية لـ

2021/04/17 | 17:47 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أكد النائب عن كتلة صادقون النيابية، أحمد الكناني، يوم السبت، ان القرارات الأخيرة لوزير المالية ستدفع الى استجوابه في مجلس النواب، فيما أشار إلى ان الكتل السياسية ستمضي باستجواب الوزير لأغراض انتخابية.

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