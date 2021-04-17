صفحات مضيئة من انتفاضة أربيل في 6 آذار 1991 - 1-9 النص الكامل - دلشاد خدر

2021/04/17 | 18:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#دلشاد_خدر الجزء الأول بالرغم من أنه في كل سنة وتحديداً في ذكرى انتفاضة 6 آذار يدور الحديث عنها في وقتها بمناسبة أحياء ذكراها نقوم نحن شيوعيو كوردستان بنشاطات تاريخية، ولكن بقدر علمي للآن لم تعطى هذه الانتفاضة حقها وهذه لأهميتها وحجمها ولتعريفها للأجيال الجديدة متناسين تسليط الضوء على أهمية هذا الحدث التاريخي من مسيرة نضال شعبنا.



ومن هنا وبهدف استيعاب حقيقة ما جرى قبل وبعد حصولها لأسباب أجبر ......





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