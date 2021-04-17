الصمود كمنهج في الحياة - عبد الرحمان النوضة

2021/04/17 | 18:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_الرحمان_النوضة مُــحْــتَــوَى الــمَــقَــالَــة 1 ) مَنْبَع الصُّمُود (من خلال شهادة شخصية) 4 2 ) الصُّمُود تحت التعذيب 7 3 ) لَا مُـبَـرِّرَ لِـعَـدَمِ الـصُّـمُـود 14 4 ) لَا حِيلَة، وَلَا حَلَّ غَير الصُّمُود 17 5 ) تَــرْبِــيَــة الصُّـمُـود 19 6 ) خَـــطُّ الـصُّــمُــــود ......





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