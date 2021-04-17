ماذا وراء الخطف والاغتيالات؟ - غالب العاني

2021/04/17 | 18:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غالب_العاني خاطرة من المانيا...



ماذا وراء الخطف والاغتيالات؟منذ اكثر من عقد اصدرت السلطات العراقية الحاكمة العديد من الأوامر بتشكيل العشرات من لجان التحقيق للكشف عن حالات الاغتيالات والاختطافات المستمرة للمئات من المواطنات والمواطنين والمواطنين العراقيين دون نتيجة تذكر حتى الان..وبحق، - استطيع القول-، بأنه من المعيب بان يحفظ للسلطات العراقية الثلاث بسجل مشرف في عملية الكشف عن القتلة والمجرم ......





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