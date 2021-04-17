محافظ ذي قار يقرر سحب صلاحيات نائبيه ومعاونيه ومستشاريه

2021/04/17 | 18:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أصدر محافظة ذي قار الجديد، أحمد الخفاجي، قراراً بسحب الصلاحيات من نائبيه ومعاونيه، ومستشاريه.في ما يلي نص الوثيقة:

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بالوثيقة..



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