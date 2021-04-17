إيران تعلن عن

2021/04/17 | 18:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إيران، اليوم السبت، عن ظهور

"تفاهم جديد" بين أطراف محادثات فيينا

الرامية إلى إنقاذ الاتفاق حول

البرنامج النووي الإيراني.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني،

عباس عراقجي، في ختام الجولة الثانية من

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