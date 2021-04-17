خامنئي يطلب من الجيش الإيراني

2021/04/17 | 18:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا المرشد الإيراني، السيد علي

خامنئي، الجيش الإيراني لرفع جاهزيته

إلى المستوى المطلوب، والقيام بدوره

المؤثر في أداء المهام".

وأكد خامنئي في رسالة وجهها إلى قائد

الجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم

موس

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