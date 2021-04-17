محافظ ذي قار يحسم مصير نائبيه ومعاونيه ومستشاريه (وثيقة)

2021/04/17 | 18:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اصدر محافظ ذي قار احمد الخفاجي، السبت، قرارا بسحب الصلاحيات من نائبيه ومعاونيه ومستشاريه.

وبحسب وثيقة حصل عليها NRT عربية، (17 نيسان 2021)، انه "لمقتضيات المصلحة العامة وللنهوض بواقع المحافظة على كافة المستويات والاصعدة ولاعطاء الفرصة للكفاءات والنخب من ابناء المحافظة للمشاركة في ادارة الجكومة المحلية تقرر سحب صلاحيات السادة النواب والمعاونين والمستشارين".

واضافت، ان "الامر الاداري ينفذ اعتبارا من تاريخ صدوره".

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