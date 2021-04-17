طقس العراق: أمطار رعدية في هذه المناطق اليوم

2021/04/17 | 18:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تشير توقعات احوال الطقس، السبت، الى فرص هطول أمطار رعدية على مناطق من غرب الأنبار وبادية الجنوبية خلال ماتبقى من اليوم.

وقال المتنبئ الجوي علي الموسوي في منشور له على فيسبوك تابعه NRT عربية، (17 نيسان 2021)، انه "تتأثر الآن المملكة السعودية واجزاء من وسط وشمال غرب اليمن، بحالة جوية قوية من عدم الاستقرار الجوي ناتجة عن نشاط عالي لمنخفض البحر الاحمر مع دعم رطوبي شديد من القرن الأفريقي، حيث تشهد حاليا اجزاء واسعة من السعودية وشمال وغرب اليمن تطورات لسحب ركامية رعدية ربيعية شديدة ممطرة مصحوبة بهطول أمطار غزيرة الشدة ترافقها زخات من البرد (الحالوب)".

وأضاف الموسوي، أنه "من المتوقع أن تشتد الحالة الجوية على تلك المناطق خلال الساعات المقبلة، علما أن السعودية قد شهدت يوم أمس حالة جوية توصف بالتاريخية، حيث شهدت مناطق عديدة منها هطول أمطار رعدية غزيرة الى غزيرة جدا".

واوضح، انه "بالنسبة الى العراق، فتشير خرائط الطقس إلى تطورات محلية لسحب رعدية ممطرة على أجزاء متفرقة من الرطبة وقرب المنافذ الحدودية، ومتوقع أن تستمر فرص الأمطار الرعدية على تلك المناطق (غرب الأنبار وبادية الجنوبية للأنبار)، خلال ماتبقى من اليوم".

الخارطة المرفقة توضح أماكن تواجد السحب الرعدية الممطرة من صور الاقمار الصناعية:

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