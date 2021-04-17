القاسم يتعادل إيجاباً مع الكهرباء بهدف واحد

2021/04/17 | 18:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني تعادل فريق القاسم بكرة القدم، اليوم السبت، إيجاباً مع نظيره فريق الكهرباء، بهدف واحد، ضمن مباريات الجولة 28 للدوري الممتاز.وجرى اللقاء بين الفريقين، على ملعب الكفل ضمن منافسات الجولة […]

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