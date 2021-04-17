نفط البصرة يهزم زاخو بهدفين مقابل واحد

2021/04/17 | 18:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني هزم فريق نفط البصرة بكرة القدم، نظيره زاخو، بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن مباريات الدولة الـ28 للدوري الممتاز.وتزامن مع مواجهة نفط البصرة وزاخو، مباراة فريق القاسم ونظيره الكهرباء، والتي […]

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