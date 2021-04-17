صور من تشييع جثمان الأمير فيليب

2021/04/17 | 18:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بدأ الأمير فيليب رحلته الأخيرة، اليوم السبت، على متن سيارة لاند روفر معدلة خصيصا، وتبعه سيرا على الأقدام موكب من كبار أفراد العائلة المالكة ومنهم تشارلز ووليام وهاري.

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وتبعت الملكة إليزابيث الجنازة في سيارتها بينما كان النعش محمولا على سيارة ديفندر مصممة حسب الطلب باللون الأخضر العسكري.

وتقام مراسم الجنازة في كنيسة سان جورج.

تبع الأمير تشارلز والأميرة آن النعش سيرا على الأقدام، وتبعهما أخواهما إدوارد وأندرو وابنا تشارلز وليام وهاري، مستحضرين ذكريات جنازة ديانا عام 1997 عندما سارا في طفولتهما خلف نعش والدتهما.

وأُعلنت دقيقة صمت في جميع أنحاء البلاد حدادا على رحيل الأمير فيليب، الشخصية المحورية في النظام الملكي البريطاني.

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