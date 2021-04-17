تحرك نيابي بشان الرواتب التقاعدية لاعضاء مجالس المحافظات المنحلة

2021/04/17 | 18:31 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت اللجنة القانونية النيابية، السبت، وجود تحرك لإيجاد حل لفئة من أعضاء مجالس المحافظات الذين لم يبلغوا السن القانوني لإحالتهم على التقاعد.وقال عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، إن “الحقوق التقاعدية لأعضاء مجالس المحافظات وغيرهم هي نفس الحقوق التقاعدية التي تطبق على كل موظف في الدولة”.وبين أن “جميعهم يطبق عليهم قانون التقاعد […]

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