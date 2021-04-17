2021/04/17 | 18:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يعتزم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إجراء محادثات مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في أقرب وقت، وفق ما أفاد به قصر الإليزيه، اليوم السبت.

وجاء في بيان صدر عن الرئاسة الفرنسية اليوم السبت، أن ماكرون الذي استقبل في قصر الإليزيه، الجمعة، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أكد له تمسك فرنسا بوحدة أوكرانيا وسيادتها، وكذلك الأهمية التي تعطيها باريس لتطور العلاقات الفرنسية الأوكرانية في جميع المجالات.

وأشار البيان أيضا إلى أن ماكرون وزيلينسكي أجريا محادثات عبر نظام الفيديو كونفرنس مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، وأن الزعماء الثلاثة أكدوا خلالها “أن مخرجات قمة باريس في 9 ديسمبر 2019 (حول تسوية النزاع في منطقة دونباس بجنوب شرق أوكرانيا) تبقى قائمة برمتها، وهي تتطلب من روسيا التزاما إزاء أوكرانيا من أجل تسهيل تنفيذها”.



وتابع البيان: “في أقرب وقت سيجري رئيس الجمهورية (ماكرون) محادثات مع الرئيس بوتين”.

التالي

منذ ساعة واحدة

أعمال شغب جديدة في بورتلاند الأمريكية

منذ ساعة واحدة

زلزال يضرب إقليم شمال شرقي المغرب

منذ ساعتين

محادثات فيينا تثمر عن “تفاهم جديد” بشأن الاتفاق النووي

منذ ساعتين

الخارجية الروسية تستدعي القائم بالأعمال الأوكراني لهذا السبب

منذ ساعتين

إصابة 40 شخصا من الكوادر الطبية في ماليزيا بكورونا بعد تلقيهم اللقاح

منذ 4 ساعات

إيران تحدد هوية المسؤول عن الانفجار في منشأة نطنز

منذ 6 ساعات

الشخصيات الرئيسية المشاركة في جنازة الأمير فيليب

منذ 8 ساعات

هيئة رقابية: بومبيو خرق القواعد

منذ 9 ساعات

الملكة اليزابيت ومملكتها تودعان الأمير فيليب في مراسم مقتضبة اليوم

منذ 10 ساعات

مجلس الأمن يوافق على إرسال مراقبين لوقف إطلاق النار في ليبيا

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماكرون يعتزم إجراء محادثات مع بوتين في أقرب وقت) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماكرون يعتزم إجراء محادثات مع بوتين في أقرب وقت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).