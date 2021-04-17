2021/04/17 | 18:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق نادي نفط البصرة، اليوم السبت،

الفوز على زاخو بهدفين مقابل هدف واحد،

فيما تعادل القاسم مع الكهرباء بهدف لكل

فريق، في إطار مباريات الجولة الثامنة

والعشرين لدوري الكرة الممتاز.

وسجل هدف الكهرباء الل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نفط البصرة يهزم زاخو والتعادل يحسم مباراة القاسم والكهرباء في ممتاز الكرة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نفط البصرة يهزم زاخو والتعادل يحسم مباراة القاسم والكهرباء في ممتاز الكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).