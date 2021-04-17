Urbanista تعلن عن سماعات لاسلكية تشحن نفسها بالطاقة الشمسية

2021/04/17 | 18:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت شركة Urbanista السويدية إحداث نقلة نوعية في عالم أجهزة الصوت المحمولة، وأعلنت عن سماعات لاسلكية تشحن نفسها بالاعتماد على الضوء.

وتبعا للمعلومات الواردة عن الشركة المصنعة فإن الإطار الذي يثبت سماعة Los Angeles الجديدة على الرأس جهز بشريحة خاصة قادرة على تحويل الضوء إلى طاقة تشحن البطارية الداخلية للسماعة، فوجود المستخدم والسماعة على رأسه خارج المنزل في يوم مشمس لمدة ساعة فقط يساعد على شحن السماعات لتعمل لثلاث ساعات إضافية، أما في الأيام الغائمة فتعرض السماعة للضوء لمدة ساعة سيكفيها لتعمل لساعتين إضافيتين زيادة عن المدة التي يكفيها شحن البطارية الأساسي.

ولا تستمد هذه السماعات شحنها من ضوء الشمس فحسب بل يمكن شحنها عبر الضوء في المنزل أو مكان العمل، لكن العملية ستكون أبطأ، فضلا عن أنها مجهزة بمنفذ USB-C لتشحن عبر المآخذ الكهربائية الاعتيادية.

ويمكن لهذه السماعات الاتصال لاسلكيا عبر البلوتوث مع جميع الأجهزة الإلكترونية العاملة بأنظمة ويندوز و iOS و Android، كما يمكن التحكم بها عبر مساعدات Siri و Google Assistant الصوتية، فضلا عن كونها مجهزة بتقنية تساعدها بإيقاف الموسيقى تلقائيا لدى نزعها عن الأذنين لترشيد استهلاك طاقة البطارية.

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