2021/04/17 | 18:42 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح المتنبىء الجوي الاقدم بمطار البصرة الدولي، صادق عطية، بدء موجة حارة تؤثر على كافة مدن العراق ابتداء من يوم غد الاحد.

وقال عطية في بيان، تابعه PUKmedia: انه "اعتبارا من الاحد 18 نيسان، موجة حارة ربيعية تؤثر على كافة مدن العراق ومناطق من الشرق الاوسط تستمر طوال الاسبوع، وتبلغ ذروتها يوم الثلاثاء والاربعاء".

واضاف: ان مدن وسط وجنوب البلاد وغربها والفرات الاوسط وبعض مدن الشمال مثل كركوك وشمال ديالى هي الاكثر تأثرا بالموجة وتكون درجات الحرارة المتوقعة في اغلب الاماكن فيها مابين(40-42) درجة مئوية .

واكد ان شدة الموجة تخف ابتداء من يوم الخميس والجمعة .

PUKmedia متابعة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موجة حارة تضرب الاقليم والعراق) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موجة حارة تضرب الاقليم والعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).