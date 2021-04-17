PUKmedia يكشف تفاصيل محاولة تفجير بئرين نفطيين

2021/04/17 | 18:42 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حاول ارهابيو داعش اليوم السبت، تفجير بئرين نفطيين في قضاء دوبز التابع لمحافظة كركوك، دون وقوع اية خسائر.

واوضح مصدر امني في شرطة نفط الشمال لـPUKmedia: ان ارهابيي داعش قاموا في تمام الساعة 2:30 دقيقة فجر اليوم، باستهداف بئرين نفطيين ضمن حقل باي حسن قرب قضاء دوبز بمحافظة كركوك، موضحا، ان المحاولة الارهابية لم تسفر عن اية خسائر مادية.

واضاف: ان العملية الارهابية تمت قرب قرية " شيرناو" في قضاء دوبز، مشيرا الى ان العبوات المزروعة كانت صوتية، لذلك لم تسفر عنها اية خسائر.

وبين، ان وزارة النفط الاتحادية منحت احد المتعهدين المدنيين، قبل مدة، مسؤولية حماية تلك الآبار، لافتا الى ان اجراءات الحماية كانت غير جيدة.

واكد ان تنظيم داعش الارهابي وراء محاولة التفجير، مشيرا الى ان قوة من شرطة نفط الشمال قامت على الفور بتمشيط المنطقة دون العثور على المنفذين الذين فروا لجهة مجهولة.

وكانت وزارة النفط الاتحادية قد اعلنت في وقت سابق، تعرض بئرين نفطيين في حقل باي حسن فجر اليوم الى عمل تخريبي ارهابي جبان بتفجير عبوتين ناسفتين قرب بئرين في حقل "باي حسن " بكركوك لم تسفر عن حدوث حرائق أو أضرار مادية أو بشرية ، ولم تؤثر على العملية الإنتاجية أو توقف ضخ النفط من الآبار المذكورة ،

PUKmedia خاص

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