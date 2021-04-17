7 ضحايا في حادثين منفصلين بذي قار

2021/04/17 | 18:42 - المصدر: NRT عربية

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لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وجرح أربعة اخرون، في حادثين مروريين منفصلين في ذي قار، السبت، فيما القت الشرطة القبض على سائق كان قد لاذ بالفرار بعد الحادث.

وقال مصدر في شرطة ذي قار لـNRT اليوم، (17 نيسان 2021)، ان "حادث تصادم وقع في تقاطع الشموخ بين عجلة نوع هينو لاذ سائقها بالفرار وتمت ملاحقته والقبض عليه وتوقيفه وفق المادة 36 من قانون المرور، ودراجة نارية يستقلها شخص وبرفقته اخر توفيا في الحال، وتم نقلهما الى دائرة الطب العدلي".

وأضاف المصدر، بان "الحادث الثاني هو تصادم على الطريق العام بين قضائي الغراف والناصرية بين عجلتين نوع صالون أدى الى وفاة شخص وإصابة اربعة اخرين، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وبين، ان "الشرطة فتحت تحقيقا في الحادثين واعتقلت السائق الذي لاذ بالفرار".

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