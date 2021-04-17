2021/04/17 | 18:47 - المصدر: عين العراق

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السبت 17 أبريل 2021 | 06:30 مساءً

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نفط البصرة يخطف الفوز من زاحو

حقق نفط البصرة الفوز على زاخو بهدفين لهدف ضمن مباريات الجولة 28 للدوري الممتاز.

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